El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu: "Eylemin adresi AKSA Kalecik olmalı"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, adada üretim yapan elektrik santrallerinin çevreye verdiği zararı ve hava kirliliğini fotoğraf paylaşarak, anlattı.

“Teknecik santrallerinin çevreye verdiği zararlar bizi de üzmektedir” diyen Tuğcu, eylem ve basın açıklaması yerinin AKSA KALECİK olması gerektiğini belirtti.

Tuğcu’nun açıklaması şöyle:

"Aşağıda gördüğünüz resim KIBRIS adasındaki üretim yapan Elektrik Santrallerinin çevreye verdiği zararı ve hava kirliliğini gösteriyor. Son günlerde teknecik santrallerinin çevreye verdiği zararlar bizi de üzmektedir. Ama eylem ve basın açıklaması yeri bence teknecik değil AKSA KALECİK santrali olmalıdır.Aksanın filtreli bacası olmasına rağmen ,maliyeti yüksek diye çalıştırmaması ve makinelerine küçük ayrı ayrı bacalar takarak dumanı bilinçli bir şekilde yayarak azaltıyor.Bu nedenle DOĞRU adres yıllardır hem ülkemiz maddii olarak sömüren hemde havamızı kirleten AKSA KALECİK SANTRALİ olmalıdır."