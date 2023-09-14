El-Sen Başkanı Cesurer: Oğlumu mülakata çağırmaları bir komplodur, kumpas var!

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, oğlunun da mülakata çağrılmasını “komplo” olarak değerlendirdi
SİM TV’de Damla Dabiş’in sunduğu “Haber Aktif” programına telefonla katılan Cesurer, EL-SEN başkanlığından istifa etmeyeceğini, istifayı gerektiren bir şey olmadığını kaydetti.
Hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı ve komplo olduğunu, hiçbir yetkiliden “yardımcı olun” talebinde bulunmadığını söyleyen Cesurer, bir kumpas içinde olduklarını belirtti
“Mülakata çağırılan 16 kişi bugün işe başladılar mı?” sorusuna, Cesurer, “Bugün sağlık kontrolünden geçtiler, başlayacaklar” ifadesini kullandı
Cesurer sendikanın yapılan istihdamları yargıya taşıyacağını da belirtti.
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