El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç: "Ersin Tatar’ın tehditkar açıklamasını şiddetle kınıyoruz”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bir ülkenin özgürlüğünün basının özgürlüğü kadar olduğuna dikkat çekerek, “Bu bağlamda Özgür Gazete’nin bugünkü haberi karşısında Ersin Tatar’ın tehditkar açıklamasını şiddetle kınıyoruz” dedi.
El-Sen’in özgür basının ve ifade özgürlüğünün yanında olduğunu ifade eden Özkıraç, gazetecileri tehdit eden zihniyetin sonuna kadar karşısında olacaklarını söyledi.
Özkıraç, “Bu toplumu sınamaktan artık vazgeçiniz, haddinizi biliniz” ifadelerini kullandı.
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