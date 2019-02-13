El-Sen Başkanı Özkıraç: Bakan Özdil Nami Nereye koşuyor?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ‘nin son günlerde Kıb-Tek ile ilgili açıklamalarının yanı sıra, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ile yönetim kurulunu görevden alma teşebbüsünde bulunması, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı çileden çıkardı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ‘nin son günlerde Kıb-Tek ile ilgili açıklamalarının yanı sıra, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ile yönetim kurulunu görevden alma teşebbüsünde bulunması, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı çileden çıkardı.

YATIRIM OLMAZ İSE ÜLKE KARANLIKTA KALABİLİR

Kıb-Tek Yönetim Kurulunun, artan inşaat ve nüfus nedeniyle, Haziran ve Temmuz ayları sonrasında ülkenin karanlıkta kalmaması ve muhtemel enerji tıkanıklığını aşmak için yatırım kararı alması sonrasında, Başkan ve Yönetim Kurulu’nun görevden alınması için düğmeye basan ve bu konuda Bakanlar Kuruluna önerge verdiği öne sürülen Bakan Özdil Nami’ye yönelik, EL-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç sert açıklamalarda bulundu.

ÖZEL HABER

EL-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç Detay Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Bakan Özdil Nami’nin ne yapmak istediğini anlamak zor değil. Ne yapmak istediğini Elektrik Dairesi çalışanları olarak biz çözdük. Ve sayın bakana nereye koşuyorsunuz diye sorma gereği duyduk dedi.

BAKAN NAMİ’NİN GÖREVDEN ALMA YETKİSİ VARMI?

Kubilay Özkıraç, açıklamasına devamla, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulunu görevden almak için konuyu, Bakanlar Kurulunun gündemine getirdiğini ve bizce kabulü mümkün olmayan gerekçeler ileri sürerek, Yönetim Kurulu’nun veya Yönetim Kurulu Başkanının görevden alınmasını talep ettiğini öğrendik. Cumhuriyetçi Türk Partisinin yetkili kurulları ile yönetimin atadığı başkan ve yönetim kurulu üyelerini bakan Özdil Nami’nin bu noktada görevden alma yetkisi varmı? Sayın Bakana bu yetki sizde mi diye soruyorum.

CTP YETKİLİ ORGANLARININ HABERİ VARMI?

Bakan Özdil Nami, birilerinin hedefinin, Kıb-Tek’in belli parçalara ayrıp, özelleştirme yolunu açma girişiminde olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyorsa, konunun uzmanlarının açıklamalarına bir göz atsın. Hükümet programında özelleştirme olmadığına göre böyle bir sürece girilmesi halinde hükümette olası bir krizin de yaşanabileceğini bilmiyormu? Sayın Bakana, EL-Sen Başkanı olarak, CTP Genel Başkanı ve yetkili kurullarının, özelleştirme ile ilgili onayının, ayrıca, Bakanlar Kuruluna önerge verirken, CTP yetkili organlarının bu önergeden haberinin olup olmadığını da sormak istiyorum ifadesinde bulundu.

BAKAN NAMİ, YATIRIMLARI ÖNLEME GÖREVİ Mİ ÜSTLENDİ?

Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla şunları kaydetti ‘’Kıb-Tek Yönetim Kurulu, hafızam beni yanıltmıyorsa, Haziran 2018’de bir yatırım kararı almıştı. Ülkenin karanlıkta kalmaması ve halka yeterli enerji sağlanması ile ilgili olarak alınan yatırım kararında, uluslararası ihaleye çıkılması öngörülmüştü. Ancak yapılacak yatırım için çıkılması kararlaştırılan ihalenin, Bakan Özdil Nami tarafından blokajlandığı ve Bakanlar Kurulu toplantısına götürülmediğini öğrendik. Sayın bakana, halkın karanlıkta kalması pahasına, yetırımları engelleme ile ilgili olarak bir yerlerden görev mi aldınız ve yatırımları önleme görev mi üstlendiniz diye sormak istiyorum.

ÖZDİL NAMİ NEREYE KOŞUYOR?

Kıb-Tek’in halka daha sağlam, daha ucuz ve temiz elektrik sağlanması için geniş kapsamlı rapor hazırlayan, özellikle kendi parti bireylerinin de içerisinde olduğu yönetim kurulunu bakanın görevden almak istemesini anlamak mümkün değil. Yatırımları önlemeye çalışan, AKSA ile anlaşma zemini arayan, halka, temiz ve daha ucuz elektrik sağlanmasını engellemeye çalışan bakan Özdil Nami’nin, Kıb-Tek yönetim kurulunu neden görevden almak istemesini ayrıca sormak istiyorum. Acaba Sayın Bakan, Yönetim kurulunu, Kıb-Tek’in özelleştirilmesinin önünde bir engel olarak mı görüyor? Ben Sayın Bakana, Kıb-Tek yönetim kurulu özelleştirilmenin önünde bir engel mi görüyorsunuz? Ve Sayın Bakan nereye koşuyorsunuz diye sormak istiyorum.’’

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