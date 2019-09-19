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El-SEN Başkanı Özkıraç: Büyük borçluları deşifre edeceğiz!

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El-SEN Başkanı Özkıraç: Büyük borçluları deşifre edeceğiz!
El-SEN Başkanı Özkıraç: Büyük borçluları deşifre edeceğiz!

Gazetemiz Detay'ın Kıb-TEK'te yüksek miktarları elektrik akımı bağlama  yayınlarından sonra konu KIB-TEK yönetim Kurulu'nun gündemine girdiği öğrenilirken Kıb-TEK Yönetim Kurulu'nun hiç kimsenin kesilen akımını bağlatmama yönünde karar aldığı da iddia ediliyor.

Diğer yandan Kıb-TEK'teki akım bağlatma meselesinin geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu gündemine de girdiği öğrenildi.

El-SEN Başkanı Özkıraç: Büyük borçuları deşifre edeceğiz!

Konu ile ilgili görüşüne başvurduğumuz El-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç sendikanın Kıb-TEK'e olan büyük borçluları önümüzdkei günlerde toplum ile paylaşacaklarını ve deşifre edeceklerini de açıkladı.

Özkıraç  Detay Gaztesi'nde yayımlanan 6 Milyon TL borcu olan inşaat şirketine akım açılması ile ilgili de net rakamlar verdi.

Özkıraç açıklamasında ilgili şirketin 4 Milyon 49 Bin altı yüz kırk beş TL birikmiş günlük hesabı bulunduğunu bununla birlikte de daha önceden taksitlendirilen 2 Milyon Sekiz yüz kırk dokuz bin üç yüz altmış dokuz TL de taksitli borcu olduğunu açıkladı.

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