EL-SEN Başkanı Özkıraç: Yıldırma politikalarına yenilmeyeceğiz

Basın Bildirisi:

El-Sen olarak biz, başta örgütlenme ve ifade özgürlükleri olmak üzere tüm hak ve hürriyetlere inanan bir emek örgütüyüz. Aynı zamanda biz, Kıbrıs’ ın kuzeyinde yaşayan herkesin Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi ‘nin çizdiği prensiplerde bir yaşam sahibi olmasını dileyen ilerici bir geleneğin parçasıyız.

Bu çerçevede EL-SEN Basın Danışmanı ve Basın Sen Başkanı Ali Kişmir’ in bir yazıdan ötürü ağır cezada 10 yılla yargılanmak istenmesini kınıyoruz. Bu ve buna benzer tüm yargılanma baskılarının ifade özgürlüğümüze vurulmak istenen kelepçe olduğuna inanmaktayız.

Yurdumuzun her tarafını sarmış baskı ve yıldırma politikalarına yenilmeyeceğimizi ve hiçbir yurtseveri yalnız bırakmayacağımızı tüm halkımıza duyururuz.

Kubilay ÖZKIRAÇ

EL-SEN GENEL BAŞKANI