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El-Sen başkanı Özkıraç'tan sert açıklama...

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Türkiye Cumhuriyeti’ nin bile bu aşamada bahse konu yatırımın mümkün olmadığını görerek iki santral hibe etme yönüne gittiği bir süreçte Arıklı’ nın daha gerçekçi bir tavır içerisinde olmasını bekliyoruz.
El-Sen başkanı Özkıraç'tan sert açıklama...

İşte açıklama;

Daha resmi olarak göreve başlamadan, ne KIB-TEK yöneticileri ne de EL-SEN ile tek bir istişare gerçekleştirmeden kablo ile elektirik konusuna giren Erhan Arıklı’ nın bu mantaliteyle şimdiden işinin zor olduğunu söyleyebiliriz.

Erhan Arıklı’ yı, tüm veriler ve çalışmalar ortadayken kalkıp kendinden önce ki Bakanlar gibi şu anda mümkün olmayan  kablo ile elektirik yatırımı üzerinden popülizm yapmamaya, uzmanların hazırladıkları raporlara göre hareket etmeye davet ediyoruz.

 Türkiye Cumhuriyeti’ nin bile bu aşamada bahse konu yatırımın mümkün olmadığını görerek iki santral hibe etme yönüne gittiği bir süreçte Arıklı’ nın daha gerçekçi bir tavır içerisinde olmasını bekliyoruz.

Yatırımlar konusunda Sendikamızın tavrı nettir. Kısa vadede en az 60 MW’ lık Dizel Jeneratör çift yakıtlı yatırımın yapılması konusunda mücadelemiz devam edecektir.

 

NE OLMUŞTU?

Arıklı: “Kabloyla elektriği bu ülkeye getireceğiz”

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