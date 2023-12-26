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EL-SEN Başkanlığına Ahmet Tuğcu getirildi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanlığı'na Ahmet Tuğcu, Genel Sekreterlik görevine ise Hüseyin Peksever getirildi.
EL-SEN Başkanlığına Ahmet Tuğcu getirildi

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, EL-SEN Olağanüstü Genel Kurulu 23 Aralık'ta, yüzde 95 oranında katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa, tek aday olan Ahmet Tuğcu seçilirken, genel sekreterlik görevine ise üyenin oyuyla Hüseyin Peksever getirildi.

Genel Kurul sonrası tüzük gereği ilk toplantısını dün yapan yeni yönetim kurulu, yeni yönetim organları görev dağılımını da yapdı. Buna göre yeni dönemde EL-SEN yönetim organları görev dağılımı şöyle:

“Başkan: Ahmet Tuğcu; Genel Sekreter: Hüseyin Peksever; Genel Sekreter Yardımcısı: Kadriye Pire; Mali Sekreter: Rıdvan Koral; Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: Çağın Sergey; Eğitim Sekreteri: Hüseyin Adahan; Sosyal İşler Sekreteri: Sayıner Seyitler; Örgütlenme Sekreteri: Hamit Çanakkaleli; Disiplin Kurulu Üyesi: Hüseyin Korkmaz; TÜRK-SEN Temsilcisi: Enver Enveroğlu; İcra Kurulu Üyesi: Timuçin Dönmez; İcra Kurulu Üyesi: Rıza Girgin; İcra Kurulu Üyesi: İsmail Çavdar; Yönetim Kurulu Üyeleri: Ulaş Erzen, Adem Babahan, Arif Özkıraç, Sinan Özcan, Mehmet Nay, Mustafa Gazelci, Ali Kanat, Özden Aygün, Mustafa Orel, Murat Bozay, Fehmi Kurtboğan, Buğra Altınay, Ongun Özevrim, Serdar Akar”

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