EL-SEN: Belediyeler Birçok Kez Yapılan Yapılandırmaları Ödememiştir

Basın Açıklaması:

Merkezi hükümetin koltuk kaygısıyla yaptığı baskılar sonucunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun, daha önce defalarca yapılandırma yapılmasına rağmen yine belediyeler ve özel su birliklerine dönük milyonlarca TL’lik borçları yapılandırma çabasına sendika olarak karşıyız.

Birçok kez yapılan yapılandırmaları ödemeyen ve her defasında yeni yapılandırmalar talep edip süreci oyalan belediye başkanlarına güvenimiz kalmamıştır. Bu konuda yönetim kurulunu uyarıyoruz, bu adımlarınızı zam yaparak halktan çıkarmanıza izin vermeyeceğiz. Belediyelere gerekli tolerans geçmişten günümüze fazlasıyla gösterilmiştir, artık yeter!

Hatırlatıyoruz, Maliye’ nin de ödemesi gereken teşviklerden dolayı Kıb-Tek’ e 120 Milyon TL borcu vardır.

Kubilay ÖZKIRAÇ

El-Sen Genel Başkanı