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El-Sen: Biri Sayın Arıklı’yı Rüyasından Uyandırsın

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El-Sen: Biri Sayın Arıklı’yı Rüyasından Uyandırsın
El-Sen: Biri Sayın Arıklı’yı Rüyasından Uyandırsın

El-Sen, Sayın Arıklı her fırsatta  Meclis kürsüsünden ve katıldığı Televizyon , radyo programlarında rüyasında gördüklerini hayata geçirmek için  bulunduğu mevkiyi kullanarak Elektrik Kurumuna zarar verecek ve tüketicileri de daha zor durumda bırakabilecek açıklamalarda bulunuyor.

        Sayın Arıklı Aksa ile sözleşme yenilemesinin durdurulduğunu ve Enterkonnekte sistemi içermeyen anlaşma imzalanmayacağı söyleminde bulunan   Sayın Arıklı’ ya soruyoruz .

  1. Kablo ile ilgili fizibilite çalışması yaptınız mı ?
  2. Kablo Maliyet Ne Olacak?
  3. Halka yansıyacak Elektrik fiyatı ne olacak?
  4. ENTSO-E nedir biliyormusunuz ?
  5. Kıb-Tek te Sorumlu Bakan olduğunuzda Kıb-Tek’i zarara uğrattınız mı ?
  6. Aksaya bugüne kadar Kira bedeli adı altında ödediğimiz para ile Teknecik Santral bünyesine  kaç tane santral kazandırılır  biliyormusunuz   ?
  7.  Hayaller Peşinde koşmaktan ne zaman Vazgeçeceksiniz !

 

            El-Sen, Sayın Arıklı Rüya görmeye devam etsin, Teknecik Elektrik santrali Halktan alınan katı payları ile kurulduğunu hatırlatırız , Maliyetlerin ucuzlaması, Enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi ,Halka daha ucuz Elektrik  satılması ve Özerk bir Kıb-Tek için sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız .  Kamu oyuna saygıyla duyurulur                                                                                                               

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