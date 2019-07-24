  • BIST 102.762
  • Altın 262,165
  • Dolar 5,7059
  • Euro 6,3650
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

EL-SEN: Bu paket resmen Kıbrıslı Türkleri dönüştürme projesidir

» »
EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı eleştirerek, “Bu paket resmen Kıbrıslı Türkleri dönüştürme projesidir. Buna asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir varlığımızı ve hakkımızı teslim etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
EL-SEN: Bu paket resmen Kıbrıslı Türkleri dönüştürme projesidir

Yazılı açıklama yapan Özkıraç, “Kıbrıslı Türklerin elindeki tüm varlıkları peşkeş çekmek için hazırlanan sözde ekonomik protokol, aynı zamanda sermayenin daha da zengin olması için emekçi kesimini köleleştirmeye dönük bir adımdır” dedi.

Paketin Kıbrıslı Türkleri dönüştürme projesi olduğunu savunan Özkıraç, açıklamasında, “Buna asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir varlığımızı ve hakkımızı teslim etmeyeceğiz. Sokağa ineceğiz ve gereken sözü en sert şekilde bu dönüştürme projesini dayatanlar ve buna biat edenlerden soracağız. Bu protokolün altına imza koyanlar şunu net bir şekilde bilsinler ki, bugünden sonra işgal ettikleri makamlar kendilerine dar gelecektir.” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı 40 derece olacak24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:19
  • HP Vekili Roger:“Eski eserlere, çevreye veya sağlığa ayrılan hibe din işlerine ayrılandan daha az”24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
  • Mehmetçik Üzüm Festivali bu yıl 3-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:20
  • Ortopedik Özürlüler Derneği tüplü dalış etkinliği düzenleyecek24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:17
  • DEV-İŞ: Protokol Kıbrıs Türklerine bir dayatmadır24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:04
  • TDP: “Yetkilerimizin devri, geleceğimizin devridir”24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
  • İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet Projesi’nin açılış etkinliği önümüzdeki hafta yapılacak24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
  • Turizm Bakanı Üstel Ankara’da24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
  • Tel -Sen “Hiçbir Dayatmayı Kabul Etmeyeceğiz”24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:59
  • 2 gram hintkeneviri tasarrufundan bir kişi tutuklandı24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti