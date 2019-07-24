EL-SEN: Bu paket resmen Kıbrıslı Türkleri dönüştürme projesidir

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı eleştirerek, “Bu paket resmen Kıbrıslı Türkleri dönüştürme projesidir. Buna asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir varlığımızı ve hakkımızı teslim etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Özkıraç, “Kıbrıslı Türklerin elindeki tüm varlıkları peşkeş çekmek için hazırlanan sözde ekonomik protokol, aynı zamanda sermayenin daha da zengin olması için emekçi kesimini köleleştirmeye dönük bir adımdır” dedi.

Paketin Kıbrıslı Türkleri dönüştürme projesi olduğunu savunan Özkıraç, açıklamasında, “Buna asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir varlığımızı ve hakkımızı teslim etmeyeceğiz. Sokağa ineceğiz ve gereken sözü en sert şekilde bu dönüştürme projesini dayatanlar ve buna biat edenlerden soracağız. Bu protokolün altına imza koyanlar şunu net bir şekilde bilsinler ki, bugünden sonra işgal ettikleri makamlar kendilerine dar gelecektir.” ifadelerine yer verdi.