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EL-SEN bugün işbaşı yapmama eylemi yapmayacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) bugün işbaşı yapmama eylemi yapacak.
EL-SEN bugün işbaşı yapmama eylemi yapmayacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) bugün işbaşı yapmama eylemi yapacak.

7 Nisan Perşembe günü söz konusu karar ile ilgili yapılan açıklamada, eylemin süresiz olarak yapılacağı belirtilmişti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, geçtiğimiz günlerde KIB-TEK Merkez Binası önünde yaptığı basın açıklamasında, toplumun zarar görmemesi için bu sürede sadece teknik, arıza ve çağrı merkezi ekiplerinin görev yapacağını ve her gün için detaylı bilgiyi halkla paylaşacaklarını kaydetmişti.

Eylemin gerekçesi ise “elektriğin özelleştirilmesi ve bilinçli olarak batırılan kurumun zararının halktan çıkarılması” olarak açıklanmıştı.

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