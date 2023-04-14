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El-Sen, bugün Teknecik Elektrik Santrali’nde basın açıklaması yapacak

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El-Sen, bugün Teknecik Elektrik Santrali’nde basın açıklaması yapacak
El-Sen, bugün Teknecik Elektrik Santrali’nde basın açıklaması yapacak

Kamu İhale Yasası’nda değişikliğe karşı 2 haftadır eylemini sürdüren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN, AKSA’dan 10 kişilik bir teknik ekibin girmesinin ardından, Teknecik Santrali’nde eylem başlattı.

Elektrik Santrali’nin önünde toplanan EL-SEN üyeleri, eylem ateşi yaktı, o sırada Teknecik Elektrik santralinde polis çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Eyleme bazı sendikalar ve siyasi partiler de destek verdi.

EL-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, AKSA’dan 10 kişilik teknik personelin, polis eşliğinde santrale girmesinin ardından sendika üyelerinin santral önünde toplanarak, her ne pahasına olursa olsun, ülkenin değerlerine sahip çıkacakları mesajını vermeye başladığını söyledi.

Yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması ve sorunun çözülmesi için yapılacak tek şeyin gündemde olan Kamu İhale Yasası’nın geri çekilmesi olduğunu vurgulayan Cesurer, yaşanan arızalar ve kesintilerin tek sorumlusunun KIB-TEK Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü olduğunu savundu.

Eyleme başında, uzun süreli kesintilere müdahale edileceği açıklamasını yapmalarına rağmen, özel sektörden yetkisiz kişilerin arızalara müdahalesi nedeniyle sahadan çekildiklerini kaydeden Cesurer, bu sorun nedeniyle Lefkoşa Bölge Amiri Emin Topel Arıca’nın görevi bıraktığını anımsattı.

Bugün yapılmak istenenlerin bir benzerinin 2012 yılında da yaşandığını anımsatarak, “Ya geldikleri gibi gidecekler ya da bu ülke bu kaosu yaşayacak” diyen Cesurer, kurumun bütününün, yaratılan bu durumla birlikte geri dönülemez noktalara getirileceğini öne sürdü.

Cesurer, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile yaptıkları toplantıda oluşturduklarını önerilerin, bakanlar kurulunun önüne gitmesiyle masanın hemen dağılmasını da eleştirdi.

Baş koydukları davanın El-Sen’in değil, tüm ülkenin ve geleceğinin davası olduğunu, sorunlardan tek çıkışın da yasanın geri çekilmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Cesurer, bugünden itibaren sürecin farklı işleyeceğini ve bu dava uğruna ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı hükümet edenlerin yıllardır KIB-TEK’e yatırım yapmayarak, zarar ettirdiğini, halkın malını satmaya çalışarak, enerji gibi kritik bir konuda halkı AKSA’ya mahkum etmeye çalıştığını savundu.

AKSA ile mevcut sözleşmede daha 4 yıllık bir süreç varken, 15 yıllık yeni bir sözleşme için acele edilmesinin düşündürücü olduğunu kaydeden Bıçaklı, toplumu ülkede yapılmaya çalışılanlar konusunda dikkatli olmaya davet etti.

KIB-TEK’in rakibi şirket olan AKSA’dan teknik ekibin, arızalara müdahale edileceği gerekçesiyle, polis eşliğinde santrale sokulmasını eleştiren Bıçaklı, ilk günden beri elektirk kesintilerin sorumlusunun hükümet olduğunu öne sürdü.

Hükümete yasayı geri çekerek, sendika ve taraflarla diyalog içinde enerji konusunda yapılacaklarla ilgili ortak bir yol bulmaları çağrısında bulunan Bıçaklı, zorlamalarla bir yere varılamayacağını dile getirdi.

Ana Muhalafet CTP Başkanı Tufan Erhürman da, ülkenin dört bir yanında vatandaşların üreticilerin enerji sorunu nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirterek bunun hükümet edenlerden kaynaklandığını söyledi.

Hükümet edenlerin, fizibilite çalışması ortaya koymadan enterkonnekteden bahsettiğini, nasıl bir sözleşme imzalayacaklarını topluma açıklamadan, yasa geçirerek, ihale yapmadan AKSA ile sözleşme imzalamaya çalıştığını dile getiren Erhürman, hükümet edenlerin toplumu aydınlatması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan El-Sen, bugün saat 10.00’da Teknecik Elektrik Santralinde basın açıklaması yapacak.

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