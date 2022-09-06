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EL-SEN, Dalman Aydın’ın atanması etik değil!

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EL-SEN, Dalman Aydın’ın vekaleten KIB-TEK Müdürlüğüne atanması kararını eleştirdi
EL-SEN, Dalman Aydın’ın atanması etik değil!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Müdürlüğü’nü vekâleten yürüten Kamil Direl’in görevden alınmasıyla boşalan müdürlük mevkiine vekâleten Dalman Aydın’ın atanması kararını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Cesurer, KIB-TEK eski Müdür Yardımcısı Dalman Aydın’a Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görülen KIB-TEK’e sahte menşe belgesi ile sahte ürün satılmak istenmesi olayında Sayıştay raporunda ürünlere uygunluk görüşü verdiği için sorumluluk yüklendiğini savundu.

Hükümet ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na atama kararını geri çekme çağrısında bulunan Cesurer, kızağa alınan daha önceki Kurum Müdürü Ahmet Dargın’ın görevine iadesini talep etti.

“ATAMA KARARI ETİK DEĞİL”

Atama kararının etik olmadığını, Toplu İş Sözleşmesi’nin ihlali anlamına geldiğini, hukuksuz olduğunu savunan Cesurer, EL-SEN Yönetim Kurulunu konuyu değerlendirmek üzere toplantıya çağırdığını belirtti.

DAVA DEVAM EDİYOR

Müdür atanan kişinin KIB-TEK’e sahte menşe belgesiyle sahte ürün satılmak istenmesi olayında, Sayıştay raporunda ürünlere uygunluk veren kişi olarak sorumlu gösterildiğini, davanın devam ettiğini savunan Cesurer, görevden uzaklaştırılması gerekirken 1 Haziran tarihli KIB-TEK Yönetim Kurulu toplantısında kızak kadroya alındığı iddiasına bulundu.

UBP-DP-YDP hükümetini eleştiren Cesurer, “Son beş ayda beşinci yönetim kurulu başkanını atadılar. Son üç ayda ise üçüncü müdürü. Onu da yine vekâleten atıyorlar. KIB-TEK gibi bir kuruluş bu şekilde yönetilemez. Toplumumuz bunu hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin ‘siyaseten kendilerine yakın bulmadığı için’ daha önce Kurum Müdürlüğü yapmış Ahmet Dargın’ı görevden alarak kızak kadroya getirdiğini savunan Cesurer, hükümetin kendine yakın gördüğü Gürcan Erdoğan’ın ise şu anda hapiste olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“KÂMİL DİREL GİBİ BİR DEĞERİN KAYBEDİLMESİ BİZİ SON DERECE ÜZMÜŞTÜR”

“Kendilerine yakın gördükleri için yerine atadıkları Gürcan Erdoğan işlediği suçlar nedeni ile bugün hapiste ve hatta hakkında başka davalar da gündemde. Kamil Direl’in vekâleten de olsa kurum müdürlüğü mevkiine atanması, yaşanan bunca olumsuzluğun içerisinde bizim açımızdan bir umut ışığı olmuştu. Özellikle termik santrallerin kuruluşundan bugüne kadar değişik görevlerde paha biçilemez katkıları göz önüne alındığında Kâmil Direl gibi bir değerin kaybedilmesi bizi son derece üzmüştür.

Sadece son birkaç aylık sürede bile aldıkları yasa dışı kararlar ile KIB-TEK’i ve halkımızı 10 milyon doların üzerinde zarara sokan, halkımızın günler ve gecelerce karanlıkta kalmasına sebep olan Bakanlar Kurulu ve onlar tarafından sürekli değiştirilen KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun, kendilerine yakın görerek atadıkları müdürler gibi yargılanarak hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarını umut etmek istiyoruz “

Atama kararının etik olmadığını, Toplu İş Sözleşmesi’nin ihlali anlamına geldiğini, hukuksuz olduğunu savunan Cesurer, EL-SEN Yönetim Kurulunu konuyu değerlendirmek üzere toplantıya çağırdığını belirtti.

“Biz karar üretip uygulamaya koymadan önce hükümeti ve kurum yönetim kurulunu karalarını gözden geçirmeye ve geri çekmeye davet ediyoruz” diyen Cesurer, eski Kurum Müdürü Ahmet Dargın’ın görevine iadesini talep etti.

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