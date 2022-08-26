EL-SEN' den Atamalarla İlgili Açıklama Geldi

İşte açıklama!

Aldığımız duyumlara göre daha önce usulsüzce atama ve görevlendirmeler yapan Kıb-Tek Yönetim Kurulunun yine mevcut Müdür Vekili Kamil Direli görevden alıp yerine Bölgelerden Sorumlu Müdür Muavini Gürcem Akalınlar ( görevlendirme) ‘nin atanacağı bilgimize gelmiştir. Sendikamızla hiçbir istişare edilmeden tamamen yasadışı bir şekilde yapılmak istenen bu değişikliği kabul etmediğimizi ve yapılması durumunda Sendikamız için bunun bir grev sebebi olduğunu kamuouyuna saygılarımızla bildiririz.