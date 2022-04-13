  • BIST 2.489,15
  • Altın 921.781
  • Dolar 14.5785
  • Euro 15.7948
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

El-Sen dün başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) dün sabah ülke genelinde başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor. 
El-Sen dün başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) dün sabah ülke genelinde başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor. 


“HALKI MAĞDUR ETMEMEK İÇİN ÇOK ACİL ARIZALARA MÜDAHALE EDİYORUZ”


Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, dün başlayan eylemin devam ettiğini belirterek, halkı mağdur etmemek için çok acil arızalara müdahale ettiklerini kaydetti.


Tüm devlet dairelerinin elektriğinin kesildiğini yineleyen Özkıraç, “Biz uzlaşmak için her türlü görüşmeye hazırız ancak şu ana kadar hiçbir temas olmadı. Bizimle görüşmek isteyen bir devlet yetkilisi yok” ifadelerini kullandı.


“EYLEMİN NE KADAR DEVAM EDECEĞİNE HÜKÜMET KARAR VERECEK”


“İş bırakma eylemi ne kadar devam edecek ?” sorusu üzerine Kubilay Özkıraç, “Ne kadar devam edeceğine hükümet karar verecek. Biz buradayız” dedi.


El-Sen, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) maliyetin altında satış yapmaya zorlanması” gerekçesiyle dün iş bırakma eylemine başlamıştı. El-Sen’in eylem sebepleri arasında şunlar da sıralanmıştı: 


“Oluşacak zarara herhangi bir sübvanse yöntemi gösterilmemesi, kurumun üretim/dağıtım/iletim eksiklikleri hakkında herhangi bir adım atılmaması ve bir deniz aşırı sermaye grubunun üretici olarak ülkemize davet edildiği iddialarıdır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Atun Ankara’ya gidiyor13 Nisan 2022 Çarşamba 08:46
  • Hava bugün nasıl olacak?13 Nisan 2022 Çarşamba 08:40
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?13 Nisan 2022 Çarşamba 08:37
  • Halil Talaykurt Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Atandı12 Nisan 2022 Salı 19:48
  • Çavuşoğlu: Ekonomik sıkıntı çok büyük, bunu aşmaya çalışıyoruz12 Nisan 2022 Salı 19:22
  • Taçoy: KKTC’nin dünyaya açılan kapısı Türkiye’dir12 Nisan 2022 Salı 19:09
  • Erhürman: Bakanlar Kurulu içindeki kriziniz bittiyse, sözünüzde durun12 Nisan 2022 Salı 19:02
  • 340 Vaka 2 Vefat12 Nisan 2022 Salı 18:51
  • Meclis Güncel Konuşmalarla Devam Ediyor12 Nisan 2022 Salı 18:51
  • Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı12 Nisan 2022 Salı 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti