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EL-Sen eğitim Sekreteri Mustafa Yenigüç TDP Kontenjan adayı oldu...

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EL-Sen eğitim Sekreteri Mustafa Yenigüç TDP Kontenjan adayı oldu...
EL-Sen eğitim Sekreteri Mustafa Yenigüç TDP Kontenjan adayı oldu...

EL-Sen eğitim Sekreteri Mustafa Yenigüç TDP Kontenjan adayı oldu...

TDP Milletvekili adaylarını açıkladı. Özellikle bazı isimler dikkat çekti.

 

MUSTAFA YENİGÜÇ Kimdir?

1989, Lefkoşa doğumlu olan Mustafa Yenigüç, ODTÜ Ankara’ya 2007 Kuzey Kıbrıs Sözel 1.’si olarak girmiş ve Tarih bölümündeki lisans eğitimini 2012’de tamamladı.

2012’de kısa süreliğine Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bir projesinde yer aldıktan sonra 2013-14 arasında özel bir finans şirketinde çalıştr.

Çalışma hayatına, 2015’e kadar özel bir bankanın ticari temsilcisi olarak devam etti. 2016-20 yılları arasında da özel bir sanayi şirketinde, yöneticilik tecrübesi edindi.  Askerliğini, 2015-16 arasında, Maliyeci Asteğmen olarak tamamlayan Yenigüç, iyi seviyede İngilizce bilmektedir.

Özel sektörde, 7 yıllık iş tecrübesi bulunmakla birlikte, Mustafa Yenigüç 2020’den beri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanıdır.

Yenigüç, EL-SEN'de Yönetim ve İcra Kurulu üyesi olup halen, Eğitim Sekreteri görevindedir.

2017 yılından beri sürdürdüğü evliliğinden, Teoman adında 2.5 yaşında bir çocuğu vardır.

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