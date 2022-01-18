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EL-SEN: EL-SEN Genel Seçimlerde Taraf Değildir, Olmayacaktır da

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EL-SEN elektrik kesintileri hakkında açıklama yaptı
EL-SEN: EL-SEN Genel Seçimlerde Taraf Değildir, Olmayacaktır da

Bir grup trolün sosyal medya üzerinden ülkemizdeki elektrik kesintilerini EL-SEN’ in yaptığına dair paylaşımları yalandır, hadsizcedir ve ahlaksızcadır.

   Özellikle bu kesintilerin seçime yönelik olduğunu söylemek ve muhalefete destek amaçlı yapıldığını iddia etmek utanmazlıktır.

   EL-SEN genel seçimlerde taraf değildir, olmayacaktır da! Sendika olarak hiç bir partinin arka bahçesi olmadığımız gibi hiç bir partinin destekçisi değiliz. Ancak, emek ve yurtsever kesimlerin her zaman olduğu gibi yine yanlarındayız.

   Yıllardır Kıb-Tek’ e yatırım yapılması için çabalayan ve bu yatırımlar yapılmadığı takdirde bugünler için ‘’Karanlıkta kalacağız’’ diyen EL-SEN’ e kulak vermeyen siyasilerin sırf kendi sorumluluklarını ve suçlarını yıkmak için trolleri ile birlikte yaptıkları bu saldırılar bizleri kirletmez!

   Bu gün yaşanan elektrik kesintilerinin tek nedeni siyasetin KIB-TEK’ e yatırım yapmaması ve bu nedenle talebin karşılanamamasıdır. Bu sorumluluğu dahi almaktan korkan bir zihniyetin ülkemize verecek hiç bir şeyi olmadığına inanıyoruz ve bu alçakça yalanlarını kendilerine iade ediyoruz.

 

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