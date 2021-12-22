  • BIST 1.804,15
  • Altın 715.08749
  • Dolar 12.4466
  • Euro 14.109
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

EL-SEN eski başkanı Tuluy Kalyoncu isyan etti! AKSA'ya borç 550 Milyon, makineler çalıştırılmıyor!

» »
EL-SEN eski başkanı Tuluy Kalyoncu isyan etti! AKSA'ya borç 550 Milyon, makineler çalıştırılmıyor!
EL-SEN eski başkanı Tuluy Kalyoncu isyan etti! AKSA'ya borç 550 Milyon, makineler çalıştırılmıyor!

EL-SEN eski başkanı Tuluy Kalyoncu isyan etti! AKSA'ya borç 550 Milyon, makineler çalıştırılmıyor!

İşte açıklama;

YÖNETEMİYORSUNUZ BARİ HALKA DOĞRU BİLGİ VERİNİZ!

Çağrı Merkezi’nin kurulması için verdiğim çabayı bilen bilir. Halkın, Kurumla ilgili tüm işlerinde doğru ve ilk elden bilgi alabileceği bir merkezin olması elzem ihtiyaçtı. İşin bu noktaya gelmiş olmasından son derece üzgünüm. Kurumu yönetenler, yalan bilgiyi yaymak için maalesef orayı da kullanmaya başladılar. Bu akşam yaşanan kesintiler, KIB-TEK’in santral yatırımlarını zamanında yapmamış olması ve AKSA’nın eline muhtaç kalmasının sonucudur. Kıb-TEK’in buhar türbinleri ve 8 dizel ünitesinden bakımda olan 1 ünitesi haricinde tüm santralleri devrededir. AKSA ise elinde 8 ünite olmasına ve sözleşme gereği 6 ünitesini tam yükte çalıştırması gerekmesine rağmen 550 milyon TL’yi aşan alacağı nedeniyle eksik üretim yapmakta ve sadece 4 makinesini çalıştırmaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Destici, KKTC’nin tanıtılabilmesi için önce toplumun birlik olması gerektiğini söyledi22 Aralık 2021 Çarşamba 16:31
  • Bakan Atun: Tüm İş Dünyasını Fiyat Oluşum Süreçlerini Süratle Yeniden Oluşturmaya Davet Ediyoruz22 Aralık 2021 Çarşamba 16:16
  • KTÖS: Okullardaki testleri sınırlı sayıda yapmaları için baskı yapılıyor22 Aralık 2021 Çarşamba 16:15
  • Soğuk ve nemli hava devam edecek22 Aralık 2021 Çarşamba 16:12
  • Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Dünyanın En Prestijli Fotoğraf Yarışmasında22 Aralık 2021 Çarşamba 16:02
  • CTP, Schlimm’i kabul etti22 Aralık 2021 Çarşamba 15:45
  • Özyiğit: Tüm Politikalar Sürdürülebilir Çevre Bilinci ile Düzenlenecek22 Aralık 2021 Çarşamba 15:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkemizi geliştirmek en büyük görevimizdir22 Aralık 2021 Çarşamba 15:20
  • Genç Profesyoneller Platformu: Hükümet, un üreticileri ve unlu mamul üreticileri arasında hakemlik yapmalı22 Aralık 2021 Çarşamba 15:15
  • Son Dakika Haberi... İşte KKTC'de yeni asgari ücret!22 Aralık 2021 Çarşamba 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti