EL-SEN eski başkanı Tuluy Kalyoncu isyan etti! AKSA'ya borç 550 Milyon, makineler çalıştırılmıyor!

İşte açıklama;

YÖNETEMİYORSUNUZ BARİ HALKA DOĞRU BİLGİ VERİNİZ!

Çağrı Merkezi’nin kurulması için verdiğim çabayı bilen bilir. Halkın, Kurumla ilgili tüm işlerinde doğru ve ilk elden bilgi alabileceği bir merkezin olması elzem ihtiyaçtı. İşin bu noktaya gelmiş olmasından son derece üzgünüm. Kurumu yönetenler, yalan bilgiyi yaymak için maalesef orayı da kullanmaya başladılar. Bu akşam yaşanan kesintiler, KIB-TEK’in santral yatırımlarını zamanında yapmamış olması ve AKSA’nın eline muhtaç kalmasının sonucudur. Kıb-TEK’in buhar türbinleri ve 8 dizel ünitesinden bakımda olan 1 ünitesi haricinde tüm santralleri devrededir. AKSA ise elinde 8 ünite olmasına ve sözleşme gereği 6 ünitesini tam yükte çalıştırması gerekmesine rağmen 550 milyon TL’yi aşan alacağı nedeniyle eksik üretim yapmakta ve sadece 4 makinesini çalıştırmaktadır.