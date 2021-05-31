EL-SEN eski başkanı Tuluy Kalyonucu: Kurumun batması seyrediliyor!

İşte açıklama;

2019 yılında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nin Kuruma maliyeti yıllık 2 buçuk milyon TL. Göç Yasası'na bağlı olarak çalışanların durumu biraz olsun düzeltilmeye çalışılmıştı. Fakat sadece son borçlanmanın maliyeti bunun on katından fazla! Belediyeler ile sulama birliklerinin Kurim'a olan 300 milyon TL civarındaki borcunun gecikme faizlerinin % 90'nın silinmesi ve geri kalan ana para ile % 10'luk gecikme faizinin 10 yılda faizsiz olarak ödenecek (o da belki) olmasının maliyeti, imzalanan Toplu İş Sözleşmesiyle oluşan yıllık maliyetin 50 katından fazla! İlginç olan; Toplu İş Sözleşmesi imzalanırken ağzı dil edenler, dut yemiş bülbül gibi sus pus Kurum'un batırılmasını izliyor.