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El-Sen Eylem İçin Yarın Çatalköy'de Toplantı Yapıyor

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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yarın Çatalköy’de bir toplantı gerçekleştirerek,  “büyük” bir eylem için bölge halkı temsilcileriyle fikir alış verişinde bulunacak.
El-Sen Eylem İçin Yarın Çatalköy'de Toplantı Yapıyor

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yarın Çatalköy’de bir toplantı gerçekleştirerek,  “büyük” bir eylem için bölge halkı temsilcileriyle fikir alış verişinde bulunacak.

 

Toplantı, saat 09.00’da Çatalköy Belediyesi’nde yer alacak.

 

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, aylardır Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun(KIB-TEK), ihalesiz ve yasa dışı bir şekilde aldığı yakıtın ne kadar kötü olduğunu vurguladıklarını belirterek, bu yakıt yüzünden başta Teknecik Elektrik Santrali çalışanları olmak üzere tüm halkın sağlığıyla oynandığını, aynı zamanda Teknecik’teki jeneratörlerin de zarar gördüğünü belirtti.

 

Özkıraç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
 

“Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yasa dinlemez tavrı kadar ülke değerlerine olan sevgisizliği bizi felakete doğru sürüklemektedir. Özellikle alınan yakıtın nereden geldiğinin dahi bilinmemesi, KIB-TEK müdür muavinlerinden bir tanesinin mahkemede yakıtın kötü olduğunu itiraf etmesi, yine mahkemenin de ara emir kararı vererek gelen yakıtın kötü olduğunu resmen ilan etmesi, açıkça gelmekte olan felaketin habercisidir. Hal böyleyken ve ortada Lübnan’daki patlamaya neden olan yakıtla ilgili çok ciddi iddialar varken, Arıklı’nın bir padişah endamıyla hareket etmesi ve hükümet ortaklarının da bu konuya sessiz kalması tam bir rezalettir.”

 

Özkıraç, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak “kirli oyuna” dur demek için yarın bir toplantı gerçekleştirerek, büyük bir eylem için bölge halkı temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunacaklarını duyurdu.

 

Özkıraç, toplantıya, Çatalköy Belediyesi, Esentepe Belediyesi, çevre bölge halklarının temsilcileri ve çevreye duyarlı sivil toplum örgüt temsilcilerinin katılacağını ifade etti.

 

Özkıraç, eylem planının yarınki toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını, kötü ve tehlikeli yakıtın alınmaması için gerektiği takdirde  süresiz grev koymaktan da kaçınmayacaklarını sözlerine ekledi.

 

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