EL-SEN eylem kararı aldı

EL-SEN, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki sekiz jeneratörün sadece dördünün hizmet verebildiğini ve bu jeneratörlerin de gerekli bakım ve onarımları yapılmadığı için her an devre dışı kalma riski taşıdıklarını, gerekli yatırımların yapılmamasını protesto etmek adına yarın eylem gerçekleştirileceğini duyurdu.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, Sendikal Platform’un da eyleme destek vereceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Teknecik Elektrik Santrali’nde sekiz dizel jeneratör olmasına rağmen şu anda bunların dört tanesi hizmet vermektedir. KIB-TEK’in bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu arızalı jeneratörler konusunda tek bir adım atmazken, böyle bir niyette olduklarına dahi de en ufak bir gösterge yoktur. Bu jeneratörlerin KIB-TEK’e kaybı 70 MW’tır.

Daha acil ve önemlisi ise şu anda çalışan dört jeneratör de gerekli bakım ve onarımları yapılmadığı için her an devre dışı kalma riskleri vardır. Bu sebepten ötürü 29 Eylül Salı günü sabah 10.00’da Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem gerçekleştireceğiz.

Sendikal Platform da gerçekleştireceğimiz eyleme destek verecektir.”