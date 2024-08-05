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EL-SEN eylemi askıya alındı, KIB-TEK Genel Müdürü ile Cuma günü görüşülecek

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EL-SEN, bugün saat 09.30’da başlayan eylemlerinin askıya alındığını ve KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ile 9 Ağustos Cuma günü görüşeceklerini söyledi.
EL-SEN eylemi askıya alındı, KIB-TEK Genel Müdürü ile Cuma günü görüşülecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) iş güvenliği eksikliklerinin giderilmesi ve çalışanların can güvenliğinin sağlanması gibi taleplerinin giderilmemesi dolayısıyla bugün saat 09.30’da başlayan eylemlerinin askıya alındığı duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ahmet Tuğcu, “Bir dizel santralin tamir edileceğini sürecin aksamaması için bu hamleyi yaptılar” dedi.

Tuğcu ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın ile 9 Ağustos Cuma günü yeniden görüşeceklerini belirtti.

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