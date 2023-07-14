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El-Sen grev uyarısı yaptı

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"El-Sen’in Kamu İhale Yasasında yapılan değişiklik için yapmış olduğu eylemlerin haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır."
El-Sen grev uyarısı yaptı

İşte açıklama;

Bakanlar Kurulunun 13.07.2023 tarihli almış olduğu karar doğrultusunda Ülkenin ihtiyacı olan Elektrik Üretiminin tamamını özel bir şirkete devretmek için Kıb-Tek Yönetim Kuruluna göndermiş olduğu önerge ile ortaya çıkmıştır. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Bakanlar Kurulunun göndermiş olduğu önergeyi imzalamayıp tepkilerini ortaya koymuşlardır.

Geldiğimiz noktada konuyu değerlendiren El-Sen Yönetim Kurulu Başbakandan randevu talep etmiş, yaptığımız eylemler süresinde ortak deklarasyon imzaladığımız örgütlerle yol  haritasının belirlenmesi için görüşmeler başlatılmış ve yeni bir anlaşmanın kapasite arttırılarak 15 yıllık yeni bir  anlaşma yapılmasının  kabul edilmesi mümkün değildir.

 Maliyetleri daha da arttıracak olan bu kararın ileriye taşınması halinde süresiz grev dahil yasal  her türlü eylemle karışıklık verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Çağlayan CESURER

EL-SEN Genel Başkanı

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)      

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