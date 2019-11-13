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EL-SEN Grevi askıdan aldı! Ama greve çıkmadı! Uyarı yaptı!

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EL-SEN Grevi askıdan aldı! Ama greve çıkmadı! Uyarı yaptı!
EL-SEN Grevi askıdan aldı! Ama greve çıkmadı! Uyarı yaptı!

EL-SEN Grevi askıdan aldı! Ama greve çıkmadı! Uyarı yaptı!

İşte o açıklama;

 

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