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EL-Sen grevi askıya aldı

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EL-SEN sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla grevi askıya aldığını duyurdu.
EL-Sen grevi askıya aldı

EL-SEN sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla grevi askıya aldığını duyurdu.

İşte o açıklama:

Bilgi;

Süresiz grevimizi bugün 14:30 itibarıyla Pazartesi gününe kadar askıya almış durumdayız.

Hükümetle görüşmelerimiz devam etmektedir. Görüşmeler olumlu ve yapıcı bir şekilde ilerlemektedir. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Görüşmelerden sonuç alınamadığı takdirde süresiz grevimiz Pazartesi gününden itibaren devam edecektir.

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