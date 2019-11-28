Grev böyle bir şeydir.
Tepkileri idarecilere yöneltmeliyiz.
Hakkını arayana değil...
**
Mesela;
Otobüs şirketleri greve çıkar yolcular etkilenir...
Öğretmenler greve çıkar öğrenciler etkilenir...
Memurlar greve çıkar vatandaşlar etkilenir...
İşçiler greve çıkar o alandaki hizmet alanlar etkilenir...
Ve bu hep böyledir...
Grev böyle bir şeydir...
Yazının devamı için tıklayın : El-SEN grevi başarıya ulaşacak mı? Daha fazla aydınlık için... Erkut Yılmabaşar YAZDI * - Erkut YILMABAŞAR
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.