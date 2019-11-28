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El-SEN grevi başarıya ulaşacak mı? Daha fazla aydınlık için... Erkut Yılmabaşar YAZDI

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El-SEN grevi başarıya ulaşacak mı? Daha fazla aydınlık için... Erkut Yılmabaşar YAZDI
El-SEN grevi başarıya ulaşacak mı? Daha fazla aydınlık için... Erkut Yılmabaşar YAZDI

Grev böyle bir şeydir.

Tepkileri idarecilere yöneltmeliyiz.

Hakkını arayana değil...

 

**

Mesela;

Otobüs şirketleri greve çıkar yolcular etkilenir...

Öğretmenler greve çıkar öğrenciler etkilenir...

Memurlar greve çıkar vatandaşlar etkilenir...

İşçiler greve çıkar o alandaki hizmet alanlar etkilenir...

Ve bu hep böyledir...

Grev böyle bir şeydir...

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