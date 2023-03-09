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El- Sen: Güneş Enerji Sistemi kontrolleri Pazartesi günü başlanacak

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El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, sayaç tedarikinin başlamasıyla birlikte Güneş Enerji Sistemi kontrollerinin 13 Mart 2023 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı.
El- Sen: Güneş Enerji Sistemi kontrolleri Pazartesi günü başlanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, sayaç sorununun çözüldüğünü ve Güneş Enerji Sistemi (GES) kontrollerinin 13 Mart 2023 tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu.

Ahmet Tuğcu’nun açıklaması şöyle:

“Yaşanan gecikme ve aksaklıklardan dolayı sendikamız, halkımızın daha fazla mağdur olmaması için bir adım atmıştır. İlgili Bakanlığın da yeni tüzük çalışmasını bir an önce bitirip sonuçlandırması gerektiğini belirtiriz. Yaşanan sürecin tekrarlanmamasını umar, bu hakkın tüm halkımıza eşit ve adaletli bir şekilde faydalandırılmasını, yatırımların bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Saygılarımızla.”

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