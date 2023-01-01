El-Sen: Güneş Enerji Sistemi kontrolleri Pazartesi gününden itibaren durdurulacak

Tuğcu, sayaç sorunu çözülene kadar GES kontrollerinin Pazartesi gününden itibaren durdurulacağını ve 15 Ocak tarihinden itibaren de tüm bölgelerde tesisat kontrol müfettişlerinin elektrik kontrolüne gitmemesi yönünde karar alındığını açıkladı.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, sayaç sorunu çözülene kadar GES kontrollerinin Pazartesi gününden itibaren durdurulacağını ve 15 Ocak tarihinden itibaren de tüm bölgelerde tesisat kontrol müfettişlerinin elektrik kontrolüne gitmemesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, sayaç sorunu çözülene kadar iş yavaşlatma eylemi kararı aldığını açıkladı.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Güneş Enerji Sistemi (GES) kontrollerinin 2 Ocak Pazartesi gününden itibaren durdurulması, 15 Ocak tarihinden itibaren de tüm bölgelerdeki tesisat kontrol müfettişlerinin elektrik kontrolüne gitmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, GES kullanımı, kurulum ve şebekeye etkileri hakkında sendikanın yaptığı çalışmadan çıkan sonucu kamuoyu ile paylaştı.

Tuğcu, yapılan çalışmada mahsuplaşma, şebekenin geliştirilmesi, kapasitenin artırılması konusundaki önerilerini sırası ile KIB-TEK Yönetim Kurulu, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na ilettiklerini belirtti.

Ahmet Tuğcu, kurumda var olan sayaç eksikliğinin hala giderilmemesi nedeniyle tedarik tamamlanana kadar ön izinleri alınmış ancak henüz tamamlanmamış tüm GES projelerinin kontrollük ve onay başvuru değerlendirmelerinin ivedi olarak durdurulması gerektiğini kaydetti.

Bu nedenle El-Sen Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantıda, sayaç sorunu çözülene kadar iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirilmesi yönünde karar aldığını kaydeden Tuğcu, GES kontrollerinin 2 Ocak’tan itibaren durdurulması, 15 Ocak tarihinden itibaren de tüm bölgelerdeki tesisat kontrol müfettişlerinin elektrik kontrolüne gitmemesi yönünde karar üretildiğini bildirdi.