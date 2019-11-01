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El-Sen hükümete “santral yatırımı sürecini hızlandırması” çağrısında bulundu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-Sen), Hükümete, “santral yatırımı konusunda süreci hızlandırması” çağrısında bulundu.
El-Sen hükümete “santral yatırımı sürecini hızlandırması” çağrısında bulundu

El-Sen lokalinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç, yeni santral alımına atıfta bulunarak dün Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile yaptıkları görüşmede, en az 60 megavatlık santral yatırımı konusunda aynı görüşü paylaştıklarını söyledi. “Bu işi biraz daha hızlandırsınlar” diyen Özkıraç, bunun, Hükümete bu konuda yaptıkları “son çağrı” olduğunu kaydetti.

El-Sen, 4 Eylül’de Hükümet ile protokol imzalamış, bu protokolde 60 megavatlık santral yatırımı konusunda Başbakanlık altında komite kurulması, Komitenin çalışmalarını 45 günde tamamlanması maddesi konmuştu. 

Sürecin tamamlanması üzerine düzenlenen basın toplantısında konuşan Özkıraç, Başbakanlık altında enerji verimliliği konusunda kurulan komite ile El-Sen’in verilen zaman içerisinde santral yatırımı konusunda uzlaşıya varamadığını, komitede güneş enerjisini savunan kesimlerin yatırımların olmaması ve Kıb-Tek’in özelleştirilmesi için sürekli kavga verdiğini, ancak Ekonomi ve Enerji Bakanı ve Başbakan’la santral yatırımı konusunda aynı görüşte olduklarını söyledi.

Hükümetin Türkiye ile enterkonnekte sisteme geçme yönünde bir politikası bulunduğunu, Taçoy’un dünkü görüşmede dile getirdiğini kaydeden Özkıraç, El-Sen’in enterkonnekte sisteme karşı olmadığını belirtti. Ancak enterkonnekte sistemle elektrik ücretlerinin 25-30 kuruşa düşeceğini savunan kesimlerin bulunduğunu kaydeden Özkıraç, bu kesimleri bunu hesaplarla ispatlamaya çağırdı.

Bazı kesimlerin Kıb-Tek’in peşkeş çekilmesi için çalıştığını savunan Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Başbakan Ersin Tatar ile yaptıkları görüşmelerde, Hükümet’in gündeminde özelleştirmenin bulunmadığının kendilerine aktarıldığını söyledi.

MÜNHAL 11 KASIM’DA

Kıb-Tek’in özerk, demokratik ve bağımsız bir yapıya kavuşturulmasını istediklerini belirten Özkıraç, Kıb-Tek’te Teknecik Santraline 8’i çağrı merkezinde olmak üzere 38 teknik eleman alınacağını, 11 Kasım’da münhalin ilan edileceğini duyurdu.

AKSA

Maliye Bakanlığı ile Kıb-Tek’in yaptıkları mahsuplaşmada 50 milyon TL’nin Kıb-Tek’e aktarıldığını, ancak yatırıma dönüşmesi gereken bu paraların AKSA Enerji’nin sahibi olan Kazancı Holdinge aktarıldığını belirten Özkıraç, “AKSA ile yapılan alım garantili sözleşme,  yapılmaması gereken bir sözleşmeydi” dedi. 

Özkıraç ayrıca, AKSA ile ilgili büyük eylemler yapma niyetleri olduğunu söyledi.

TEKNECİK’TEKİ BACA 

Özkıraç, Teknecik Santralinde bacadan çıkan duman kullanılarak 8 megavatlık bir enerji üretimi projesinin de gündemde olduğunu söyledi.

“ZAM YOK” 

Hasan Taçoy’ın elektriğe zam yapılmayacağını dün de kendilerine teyit ettiğini ifade eden Özkıraç, Sendika’nın Bakan’a elektrik fiyatlarının aşağıya çekilmesi için çalışma yapılması önerisinde bulunduğunu söyledi.

TAHSİLATTA ARTIŞ

Tahsilatta artış yaşandığını belirten Özkıraç, ancak elektrik faturasını ödemekte zorluk yaşayan kesimlere desteklerin de devam ettiğini, hatta bu kesimlere maddi destek sağlama konusunda da bir çalışma yapılmasını öngördüklerini, ancak elektrik borcunu ödemeyen bazı büyük otellerle kavgalarının büyük olacağını söyledi.

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