El-Sen ile hükümet gerildi! Hafta sonu şok eylemeler kapıda!

Hükümet yetkilileri ile El-Sen heyeti şu anda Başbakanlık'ta toplantı yapıyor: El-SEN heyetinin masadan kalkması bekleniyor.
Toplantıda gerginlik yaşandığı iddia ediliyor.
Hükümet ile El-Sen arasında ipler gerilmiş durumda.
Sorun çözülmez ise El-SEN elektrik kesme dahil şok eylemler yapabilir.
Pazartesi ise süresiz genel grev devam ederken Sendikal Platformu'nda genel grev sürecinde El-Sen grevini desteklemek için ülke genelinde greve girebileceği konuşuluyor.
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