El-Sen ile Kıb-Tek sonunda uzlaştı

El-Sen ile Kıb-Tek, masaya oturarak 8 Nisan'dan bu yana devam eden uyarı grevini ortak çözüm yoluyla sonlandırdı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği açıklamasında, El-Sen ile istişare neticesinde soruna ortak çözüm bulunduğunu aktarmıştı.

Gürcan Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“El-Sen'in ambarların sayımı konusunda yapılan görevlendirmelere itirazı neticesinde aldığı grev kararı yapılan istişare neticesinde ortak bir çözüm bulunarak sona ermiştir.”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), ise, bugün bir açıklamada bulunarak 8 Nisan’dan bu yana ambarlarda sürdürdüğü uyarı grevini varılan uzlaşıyla kaldırdığını duyurdu.

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu, yazılı açıklamasında, uyarı grevinin bölgedeki tüm ambarlarda gerçekleştirildiğini anımsatarak, Kıb-Tek Müdürlüğü ile EL-SEN yetkililerinin yaptığı görüşme sonrasında grev sebebinin ortadan kalktığını, bu nedenle grevin sonlandırıldığını bildirdi.

Gürcan Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“El-Sen'in ambarların sayımı konusunda yapılan görevlendirmelere itirazı neticesinde aldığı grev kararı yapılan istişare neticesinde ortak bir çözüm bulunarak sona ermiştir.”