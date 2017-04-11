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SON DAKİKAKTAMS'ın grevi sona erdi

El-Sen ile Kıb-Tek sonunda uzlaştı

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El-Sen ile Kıb-Tek sonunda uzlaştı
El-Sen ile Kıb-Tek, masaya oturarak 8 Nisan'dan bu yana devam eden uyarı grevini ortak çözüm yoluyla sonlandırdı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği açıklamasında, El-Sen ile istişare neticesinde soruna ortak çözüm bulunduğunu aktarmıştı.

Gürcan Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“El-Sen'in  ambarların sayımı konusunda yapılan görevlendirmelere itirazı neticesinde aldığı grev kararı  yapılan istişare neticesinde ortak bir çözüm bulunarak sona ermiştir.”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), ise, bugün bir açıklamada bulunarak 8 Nisan’dan bu yana ambarlarda sürdürdüğü uyarı grevini varılan uzlaşıyla kaldırdığını duyurdu.

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu, yazılı açıklamasında, uyarı grevinin bölgedeki tüm ambarlarda gerçekleştirildiğini anımsatarak, Kıb-Tek Müdürlüğü ile EL-SEN yetkililerinin yaptığı görüşme sonrasında grev sebebinin ortadan kalktığını, bu nedenle grevin sonlandırıldığını bildirdi.

Gürcan Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“El-Sen'in  ambarların sayımı konusunda yapılan görevlendirmelere itirazı neticesinde aldığı grev kararı  yapılan istişare neticesinde ortak bir çözüm bulunarak sona ermiştir.”

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