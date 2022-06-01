EL-SEN İnsiyatifi : '' çok kalmadı, hep beraber gideceksiniz ''

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), basiretsiz yöneticiler ve siyaset eliyle daha önce de zor dönemler geçirdi. Ancak her seferinde yeniden küllerinden doğmasını bildi

. Kuşkusuz, KIB-TEK’in üstlendiği kamusal hizmetin topluma sağlıklı sunulabilmesi adına sendikamız EL-SEN’in tüm bu süreçlerde izlediği olumlu rol inkâr edilemez. Ne var ki, son dört yıla yakın süredir, EL-SEN’in üyelerinden kopuk, yönetenlerin yanında duran yapısı ile Kurum’umuzun getirildiği durum maalesef örtüşmektedir ve ibretliktir.

Mevcut sendika başkanının, sendika kayıtlı tüzüğünü ihlal etmiş olması ve genel kurulca seçilen yönetim kurulu üyelerinin % 90’a yakını istifa etmiş olmasına rağmen onların yerine usulsüz atamalar ile yola devam etmeye çalışması karşısında maalesef bir gurup arkadaşımız dava açmak zorunda kalmıştı. Dava halen devam ederken, bir başka tüzük ihlali ile en geç 26 Mayıs tarihinde açıklamak zorunda olduğu genel kurul tarihini bu gün oldu halen açıklamamıştır. Tüzük gereği genel kurul için son tarih haziran ayıdır ve yine tüzük gereği 30 gün önceden başlamak üzere genel kurul tarihi ve gündemi duyurulmalıdır. Ayrıca diğer hususlarda da takvimler söz konusudur.

Sendika başkanı Kubilay Özkıraç’ın bu şekilde tüzük ihlalleri devam ederken diğer yandan sendika yönetim kurulu kararlarına da uymamaya devam ettiğini ve kendi başına buyruk hareketlerini sürdürdüğünü gözlemlemekteyiz. Sendika yönetim kurulunun önceden alınmış; barem 19 seviyesinde yeni bir kadro açılması halinde bunun grev nedeni sayılacağına ilişkin kararı, bizzat Kubilay Özkıraç tarafından televizyon ekranlarından duyurulmuştu. Buna rağmen ‘körler sağırlar bir birini ağırlar’ misali hareket ederek, yine kanunsuz işleri nedeniyle hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açılmış ve genel müdürlükten uzaklaştırılmış Gürcan Erdoğan’ın bir şekilde kurumu yönetmeye devam edebilmesi için barem 19 seviyesinde yeni bir kadro açılarak açılan kadroya atanmasına onay verdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Üstelik verilen onay maalesef bununla sınırlı da değildir. Sırf Gürcan Erdoğan’ın istediği olsun diye, Kurum’daki hiyerarşiyi altüst edecek nitelikte başka kanunsuz terfiler için de onay verdiği anlaşılmaktadır.

KIB-TEK’e verilen zararın hesabının sorulacağı gün yakındır. Biz Kurumumuza sahip çıkmaya kararlıyız. Bu bağlamda çiçeği burnunda KIB-TEK Yönetim Kurulu’nu da uyarıyoruz; ne siyaseten ne de yargıda hesap veremeyeceğiniz kararların altına imza atmayınız!