El-Sen, istihdamlar konusunda Yüksek Yönetim Denetçisi'nin bilgi eksikliği olduğunu iddia etti

"Kıb-Tek bu toplumun değeridir ve öz malıdır. Bu nedenle bu kurumu sattırmamak için direniyoruz, direneceğiz. Bu konuda tüm toplumu dayanışmaya davet ediyoruz. "

Son günlerde bazı Basın Yayın organlarında yer alan Kıb-Tek’ te yirmi dört (24) istihdam haberi tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, Ombudsman tarafından yayınlanan raporda bazı konularda bilgi eksikliği nedeni ile doğru olmayan konular gündeme getirilmiştir.

Elbette Kıb-Tek’ te doğru olmayan eylem ve davranışlar yaşanmaktadır. Ancak Kıb-Tek ile ilgili yapılan bu haberler, Kıb-Tek’ in toplum tarafından ‘’İstenmeyen Kurum’’ ilan edilmesi ve Kurum’ un özelleştirilmesi için düğmeye basan bazı çevrelerin algı operasyonlarıdır. Bu operasyonları boşa çıkaracağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın.

Kıb-Tek bu toplumun değeridir ve öz malıdır. Bu nedenle bu kurumu sattırmamak için direniyoruz, direneceğiz. Bu konuda tüm toplumu dayanışmaya davet ediyoruz.

Kubilay ÖZKIRAÇ

El-Sen Genel Başkanı