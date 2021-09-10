  • BIST 1.453,260
  • Altın 487,56
  • Dolar 8,3850
  • Euro 9,9150
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

El-Sen, istihdamlar konusunda Yüksek Yönetim Denetçisi'nin bilgi eksikliği olduğunu iddia etti

» »
"Kıb-Tek bu toplumun değeridir ve öz malıdır. Bu nedenle bu kurumu sattırmamak için direniyoruz, direneceğiz. Bu konuda tüm toplumu dayanışmaya davet ediyoruz. "
El-Sen, istihdamlar konusunda Yüksek Yönetim Denetçisi'nin bilgi eksikliği olduğunu iddia etti

   Son günlerde bazı Basın Yayın organlarında yer alan Kıb-Tek’ te yirmi dört (24) istihdam haberi tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, Ombudsman tarafından yayınlanan raporda bazı konularda bilgi eksikliği nedeni ile doğru olmayan konular gündeme getirilmiştir.

    Elbette Kıb-Tek’ te doğru olmayan eylem ve davranışlar yaşanmaktadır. Ancak Kıb-Tek ile ilgili yapılan bu haberler, Kıb-Tek’ in toplum tarafından ‘’İstenmeyen Kurum’’ ilan edilmesi ve Kurum’ un özelleştirilmesi için düğmeye basan bazı çevrelerin algı operasyonlarıdır. Bu operasyonları boşa çıkaracağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın.

   Kıb-Tek bu toplumun değeridir ve öz malıdır. Bu nedenle bu kurumu sattırmamak için direniyoruz, direneceğiz. Bu konuda tüm toplumu dayanışmaya davet ediyoruz. 

 

 

          

 

                                                                                                                    Kubilay ÖZKIRAÇ

                                                                                                            El-Sen Genel Başkanı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu10 Eylül 2021 Cuma 09:53
  • Libya ile Tunus arasındaki kara ve hava sınırları açılıyor10 Eylül 2021 Cuma 09:45
  • 8 gün sonra ülke karanlık!10 Eylül 2021 Cuma 09:36
  • Lekoşa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!10 Eylül 2021 Cuma 09:07
  • BM nisan ayında siber saldırıya uğradı10 Eylül 2021 Cuma 08:57
  • Döviz güne nasıl başladı? 10 Eylül 202110 Eylül 2021 Cuma 08:47
  • Hava bugün nasıl olacak?10 Eylül 2021 Cuma 08:17
  • Detay Bugün ne manşet attı? 10 Eylül 2021 Cuma10 Eylül 2021 Cuma 08:09
  • Kazada hayatını kaybeden şahsın ve yaralıların isimleri belirlendi09 Eylül 2021 Perşembe 22:20
  • Cemal Özyiğit'ten Rum Eğitim Bakanlığı'na ATATÜRK tepkisi.. Gerici Zihniyetin Son Örneği!09 Eylül 2021 Perşembe 21:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti