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EL-SEN: ''Kanunsuz yapan karşısında bizi bulur!''

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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK’in yakıt ihalesiyle ilgili olarak bugün basında yer alan; bir firmanın ihaleye teklif vermesinin engellenmeye çalışıldığına yönelik haberlere tepki gösterdi. Sendika adına açıklama yapan EL-SEN
EL-SEN: ''Kanunsuz yapan karşısında bizi bulur!''

 Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu; “Sendikamız, Hükümeti ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’nu hukuk zemininde kalmaya ve Kurumu, dolayısı ile halkımızı zarara sokan keyfi uygulamalarına artık bir son vermeye çağırmaktadır” dedi. Temmuz ayı başında çıkılan yakıt ihalesi için teklif verme süresinin bugün dolacağını belirten EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, durumu yakından takip edeceklerini ve olası hukuksuzluklara karşı sert tepki koymaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

Kurum santrallerinde kullanılmakta olan yakıtın temini için gerekli ihale süreçlerini zamanında başlatmayan ve Kurumun, dolayısı ile halkımızın 100 milyonlarca Türk Lirası zarara uğramasına bilerek ve isteyerek neden olan sorumluların yargı önünde hesap vermelerini sağlamak için üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını söyleyen Tuğcu; “Sendikamız, elektrik kamu hizmetinin mümkün olan en ucuz fiyata ve kesintisiz olarak halkımıza sunulabilmesi için taraftır. Aksi tutum ve davranışlara karşı meşru her yolla mücadele etme konusunda kararlıyız” dedi.

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