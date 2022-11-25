  • BIST 4.836,97
  • Altın 1049.891
  • Dolar 18.6327
  • Euro 19.4167
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

El-Sen: Kapalı Kapılar Ardında Yaptığınız Her Şeyden Haberimiz Var

» »
El-Sen: Kapalı Kapılar Ardında Yaptığınız Her Şeyden Haberimiz Var
El-Sen: Kapalı Kapılar Ardında Yaptığınız Her Şeyden Haberimiz Var

EN AĞIR CEVABI ALACAĞINIZDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN

KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPTIĞINIZ HERŞEYDEN HABERİMİZ VAR

1 -   Kıb-Tek Müdür Vekili Dalman Aydın ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi  Ali Horoz  kapalı kapılar ardında Aksa ile neyin pazarlığını yapıtınız ?

 

2 -    Petko  ile Slaç antlaşması neden uzatıldı?

 

3-    Concord Hotelin 3.4 MW kurulu güneş enerji alt yapısı bulunmakta ve yasaların açık olmasına rağmen 4 MW ’ a çıkartılarak tüm alt yapı maliyeti neden Kuruma ödetmek istiyorsunuz?

 

4 -  Kurumda sözleşmeli olarak çalışan 2 eski ve 3 yeni avukat  olmasına rağmen neden başka hukuk bürosundan ücret ödenerek hizmet alınmakta ?

 

5 - Soruşturması Yönetim Kurulu üyesi(Gürdal Çuvalcıoğlu) tarafından yapılan ve kurumu zarara uğrattığı raporlanan müdür muavini (M.Ö.)  neden disiplin kuruluna sevk edilmiyor ?

 

      Biz yukarıda sorduğumuz tüm soruların cevaplarının ne olduğunu biliyoruz. Kıb-Tek’ te her istediğinizi yapacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kıb-Tek sizin çiftliğiniz değildir, istediğiniz gibi davranamazsınız, kapalı kapılar ardında yapmaya çalıştıklarınızı biliyoruz ve en ağır şekilde cevap vermekten kaçınmayacağız. Bir an önce tüm bu yapmaya çalıştıklarınızdan vazgeçilmemesi durumunda El- Sen toplum adına en sert şekilde cevabını verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.            

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ergül Ekici hayatını kaybetti25 Kasım 2022 Cuma 09:38
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (25 Kasım 2022)25 Kasım 2022 Cuma 09:30
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı (25 Kasım 2022)25 Kasım 2022 Cuma 09:00
  • Son Dakika: Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı24 Kasım 2022 Perşembe 22:57
  • Güngördü Emekli Öğretmenlere Ziyaret Gerçekleştirdi24 Kasım 2022 Perşembe 22:55
  • Tatar: Kılıçaslan gibi şehitlerin mücadelesi sayesinde Kıbrıs Türk halkı hür yaşıyor24 Kasım 2022 Perşembe 21:09
  • Tatar ve Anastasiadis bir araya gelecek24 Kasım 2022 Perşembe 20:27
  • Ersin Tatar, Malatya İnönü Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı24 Kasım 2022 Perşembe 20:06
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümü nedeniyle Budapeşte’de resepsiyon düzenlendi24 Kasım 2022 Perşembe 19:56
  • Taçoy: “İş sağlığı ve güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor”24 Kasım 2022 Perşembe 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti