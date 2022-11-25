El-Sen: Kapalı Kapılar Ardında Yaptığınız Her Şeyden Haberimiz Var

EN AĞIR CEVABI ALACAĞINIZDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN

KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPTIĞINIZ HERŞEYDEN HABERİMİZ VAR

1 - Kıb-Tek Müdür Vekili Dalman Aydın ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Ali Horoz kapalı kapılar ardında Aksa ile neyin pazarlığını yapıtınız ?

2 - Petko ile Slaç antlaşması neden uzatıldı?

3- Concord Hotelin 3.4 MW kurulu güneş enerji alt yapısı bulunmakta ve yasaların açık olmasına rağmen 4 MW ’ a çıkartılarak tüm alt yapı maliyeti neden Kuruma ödetmek istiyorsunuz?

4 - Kurumda sözleşmeli olarak çalışan 2 eski ve 3 yeni avukat olmasına rağmen neden başka hukuk bürosundan ücret ödenerek hizmet alınmakta ?

5 - Soruşturması Yönetim Kurulu üyesi(Gürdal Çuvalcıoğlu) tarafından yapılan ve kurumu zarara uğrattığı raporlanan müdür muavini (M.Ö.) neden disiplin kuruluna sevk edilmiyor ?

Biz yukarıda sorduğumuz tüm soruların cevaplarının ne olduğunu biliyoruz. Kıb-Tek’ te her istediğinizi yapacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kıb-Tek sizin çiftliğiniz değildir, istediğiniz gibi davranamazsınız, kapalı kapılar ardında yapmaya çalıştıklarınızı biliyoruz ve en ağır şekilde cevap vermekten kaçınmayacağız. Bir an önce tüm bu yapmaya çalıştıklarınızdan vazgeçilmemesi durumunda El- Sen toplum adına en sert şekilde cevabını verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.