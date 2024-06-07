El-Sen: Kesintiler devam edecek, yönetim yalan söylüyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kib-tek) yönetiminin kamuoyuna yaptığı "elektrik sorunu bitecek" açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs'tan enerji alınmasına rağmen, eksik üretimin 80 MW olduğu kayıtlara geçti.

Termik Santral Arızası ve Üretim Yetersizliği

El-Sen'in yaptığı açıklamaya göre, termik santralde oluşan arızanın tamamlanmış olmasına rağmen, teknik olarak test yapılmadan doğrudan devreye alınacak olsa dahi 6 saat zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu santralin 50 MW üretim kapasitesine sahip olması, mevcut durumda 30 MW'lık bir açığın devam edeceği anlamına geliyor. Ayrıca, alternatif çözümler arasında olan 25 MW kapasiteli mobil santralin devreye alınma çalışmaları da sürmekte. Ancak, bu durum sisteme toplamda 68 MW ek üretim sağlayacak olsa da 22 MW üretim yetersizliği nedeniyle saat 17 itibarıyla elektrik kesintilerinin olması bekleniyor.

El-Sen'den Uyarı

El-Sen uzun yıllardır bu kaosun yaşanacağını ve tedbir alınmadığı takdirde enerjinin her geçen gün daha pahalı ve arz güvenliği olmayan bir yapıya bürüneceğini basın aracılığıyla kamuoyuna duyurduklarını belirtti. Sendika yetkilileri, "Biz Kib-tek’i yönetmiyoruz! Bu yönetim modelini ve bu yapıyı da kabul etmiyoruz!" diyerek mevcut yönetimsel zafiyetlere dikkat çekti.

Yönetimsel Zafiyetler ve Hükümetin Sorumluluğu

El-Sen, yaşanan elektrik kesintilerinin ve arızaların artarak devam edeceğini belirterek, bunun tek sebebinin yönetimsel zafiyetler ve hükümetten sorumlu Başbakan Ünal Üstel ve hükümet olduğunu vurguladı. Elektrik kesintilerinin artan yaz sıcaklarında büyük sorunlara yol açacağına dikkat çeken El-Sen, yetkililerden acil ve kalıcı çözümler beklediklerini ifade etti.

Kamuoyuna Çağrı

El-Sen, kamuoyuna yaptığı çağrıda, "Malesef bu yaz sıcaklarında elektrik kesintiler ve arızalar artarak devam edecektir! Bunun tek sebebi yönetimsel zafiyetler ve başta elektrik kurumu ile hükümettir. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi ve yetkililere baskı yapması gerekmektedir," dedi.