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El-Sen: Kıb Tek ‘te Çalışma Barışı Bozulmuştur

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El-SEN: Kıb Tek ‘te Çalışma Barışı Bozulmuştur
El-Sen: Kıb Tek ‘te Çalışma Barışı Bozulmuştur

İşte açıklama;

22 OCAK Pazartesi gecesi saat 18:00 de atanmış Başbakan Üstel'in kurultaya yönelik terfi listesi; Personel Şube Amirliği personelini kuruma çağırarak Genel Müdür odasına kapatılıp telefonlarına el konularak ,haberleşmenin sağlanmadığı ortamda, atanmış Başbakan Üstel’in kurultay terfi listesini onaylattırılıp yürürlüğe koydurdu.

El-sen olarak, Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddesi ve terfi ilkeleri ihlal edilerek yapılan bu terfileri kabul etmemiz mümkün değildir. Toplu iş sözleşmesine göre terfi komisyonunun yazılı tavsiyesi yapılmadan onaylanması yasa dışıdır.

Gelişen olaylarda dün itibarı ile terfi tayinlerin açıklanmasından dolayı Kıb-Tek ‘in her bölümünde sıkıntılar, personel arasında huzursuzluklar ortaya çıktı. Çalışma barışının bozulduğu bu ortamda UBP siyasetinin kurumun içerisinde tüm iş kollarında huzursuzluk hat sayfaya ulaşmasına sebep oldu .

El-Sen her zaman olduğu gibi toplu iş sözleşmesi kurallarını hiçe sayarak terfileri siyasi çıkar ve UBP Kurultay hesaplarının Kıb-Tek ’ in içerisine girmesine seyirci kalmayacak eğer yanlış kararlardan geri dönülmediği taktirde gerekli her türlü eylem ve yasal hakkımızı kullanacağımızı kamu oyuna saygı ile duyururuz.

Ahmet Tuğcu

El-Sen Genel Başkanı

El-Sen Yönetim Kurulu(a)

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