EL-SEN: KIB-TEK ve halkın daha fazla zarara uğratılmasını oturup seyredecek değiliz

EL-SEN'den yapılan açıklamada, KIB-TEK ve halkın daha fazla zarara uğratılmasına izin vermeyecekleri belirtildi.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, yakıt temin süreçlerinde yasa dışı keyfi kararlar alınması halinde KIB-TEK ve halkın daha fazla zarara uğratılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

"BİZİ VE TOPLUMU İKNA EDECEK ŞEKİLDE İZAHA MUHTAÇ"

Cesurer, Kamu İhale Yasası hükümlerinin ve teklifler açıldıktan sonra ihalenin iptal edilebilmesi için gerekli koşulların açık olduğunu belirterek, ihalenin iptal edilmesi kararı ile ilgili kendilerini ve toplumu ikna edecek şekilde izaha muhtaç olduğunu ifade etti.

EL-SEN Başkanı Cesurer, yakıt temini konusunda yasa dışı ve keyfi kararlar alındığını da iddia ederek, “KIB-TEK ve halkımızın daha fazla zarara uğratılmasını oturup seyredecek değiliz” dedi.