EL-SEN KIB-TEK'e münhalsiz, sınavsız alımları dava etti!

EL-SEN tarafından bugün yapılan açıklamada KIB-TEK’e yapılan münhalsiz ve sınavsız istihdamların dava edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunun malumu olduğu üzere geçtiğimiz günlerde KIB-TEK’e münhalsiz ve sınavsız olarak istihdamlar yapılmıştır. EL-SEN, KIB-TEK’te tek örgütlü ve yetkili sendika olarak münhalsiz ve sınavsız istihdam yapılmasına karşıdır. Sendikamız liyakatı savunan ve kayırmacılığın karşısında olan bir sendikadır. Bu duruşumuzun ispatı 2019 yılından itibaren KIB-TEK ile aramızda imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi’dir. Zira, 2019 yılından itibaren yürürlükte olan tüm toplu iş sözleşmelerinde KIB-TEK’e yapılacak olan istihdamların basına duyuru yapılarak ve yazılı sınavlı olması kural olarak bulunmaktadır.

Sendika Yönetim Kurulu münhalsiz ve sınavsız istihdamları yargıya taşıma yönündeki kararlılığını oybirliği ile teyit etmiştir. Bu konuda hukukcumuz gerkli çalışmayı tamamlamış ve gemi dün itibarıyla yargıya taşınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”