El-SEN: KIB-TEK'i çapulculara peşkeş çektirmeyeceğiz!

Biz sendika olarak bu kurumu sattırmayacağız. Çapulculara yem ettirmeyeceğiz. Asla peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz, özelleştirilmesin müsade etmeyeceğiz. Bu kavga hepimizin, bu davet bizimdir.

El-Sen Basın Açıklaması:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu üzerinde uzun zamandır oynan oyunların ana temeli Kıbrıs Türk Toplumunun özvarlığı ve en stretejik kurumu olan KIB-TEK’in özelleştirilmesidir. Bu kirli oyuna dün olduğu gibi bugün de karşı duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz.

Özelleştirmenin açılımı peşkeştir. Vatandaşın cebinden almak, zengini daha zengin, fakiri ise daha fakir yapmaktır. Bunu özellikle eğitim ve sağlık sisteminde yaşayarak öğreniyoruz. Ne yazık ki hem sağlığımız hem de eğitimimiz özele teslim edilmiş, parası olan bu hizmetleri alabilecek duruma düşürülmüştür. Merkezi hükümetler ile Ankara’nın işbirliği içerisinde Kıbrıs Türk Toplumunun geleceği bu şekilde ipotek altına alınırken, varlığı da tehlike altına sokulmuştur. Yıllardır izlenen bu planlı yok etme politikasına karşı ne yazık ki toplumsal müca dele yeterince ses verememiştir. Artık bu planlı yok edilme sürecine “Dur” deme zamanı gelmiştir.

Özellikle son dönemlerde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da yaşanılanlar bizi yönettiğini iddia edenlerin açıkça hedefini göstermektedir. Bu zihniyet KIB-TEK’i işlevsiz hale getirmek, hizmet veremez duruma düşürmek ve toplumsal bir algı yaratarak kurumu özelleştirmek derdindedir. Gerek kuruma malzeme alınmaması, gerek devletten alacakların tahsil edilmemesi, gerek borçlu yerlerin enerjisini kesen çalışanlara polis yoluyla baskı uygunlanması, gerekse de ihalelerin sonuçlandırılmaması ve kurumun şaibe altına sokulması bu zihniyetin niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Yıllardır EL-SEN bu zihniyete karşı mücadele etmiş, toplumunu bilgilendirmiş ve bu kirli oyuna dur demiştir.

Geldiğimiz aşamada bu kirli oyunun son halkası olarak görülen KIB-TEK’in özelleştirilmesi demek, toplumsal mücadelenin kaybedilmesi demektir. O nedele sadece EL-SEN’in ve duyarlı örgütlerimizin tepki göstermesi bu mücadelenin kazanılmasına yetmeyecektir. Toplum olarak ayağa kalkma ve isyan etme zamanımız gelmiştir. Kaybedecek bir saniyemizin dahi kalmadığı bu süreçte hem emir verene hem de emir alana karşı toplumumuzu mücadeleye çağırıyoruz.

Biz sendika olarak bu kurumu sattırmayacağız. Çapulculara yem ettirmeyeceğiz. Asla peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz, özelleştirilmesin müsade etmeyeceğiz. Bu kavga hepimizin, bu davet bizimdir.