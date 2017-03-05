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EL-SEN, KIB-TEK’in bilerek ve isteyerek kötü yönetildiğini iddia etti

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EL-SEN, KIB-TEK’in bilerek ve isteyerek kötü yönetildiğini iddia etti
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) bilerek ve isteyerek kötü yönetildiğini iddia etti.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, çarenin ne kablo ile elektrik getirilmesi ne de özelleştirme olduğunu, çarenin siyasi parti ve hükümetlerin müdahale edemeyeceği özerk yapı olduğunu kaydetti.

KIB-TEK’in yakıt temini konusuna değinen Öksüzoğlu, KIB-TEK’e ait elektrik üretim santrallerinin 1 yıllık ihtiyacı karşılamak için  ihaleyi kazanan firma ile imzalanan sözleşmenin 12 Ocak tarihinde sona erdiğini,  sözleşmeye göre aynı şartlarla 1 ay daha yakıt alma hakkı bulunduğunu, bunun da son tarihinin 12 Şubat olduğunu belirtti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu ve Müdürü’nün son tarihin 12 Şubat 2017 olduğunu iyi bildiklerini kaydeden Öksüzoğlu, bunun dikkate alınarak  geçmiş eylül-ekim aylarında  ihaleye çıkılması gerektiğini ifade etti.

KIB-TEK  Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurum Müdürü’nün basına yansıyan son açıklamalarının “güler misin ağlar mısın?” sorusunu sordurttuğunu ifade eden Öksüzoğlu, UBP ve DP tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri ve müdürün  birbirlerini suçlama ve bununla da yetinmeyerek geçmiş hükümetleri de eleştirme yarışına girdiklerini savundu.

Öksüzoğlu,  yönetim kurulu üyelerinin   karşılıklı suçlamalarla  sorumluluklarını birbirlerine attıklarını öne sürerek,  halkı bezdirerek “özelleştirin de kurtulalım” anlayışı yerleştirmenin hedeflendiğini iddia etti.

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