El-Sen: "Kıb-Tek'te sorunlar özerklik ile çözülür"

EL-SEN, KIB-TEK’de yaşanan sorunlarının çözümünün “özerkleşme” olduğunu söyleyerek Meclis’in, sunulanyasa önerisini bir an önce değerlendirmeye alması gerektiğini söyledi.

Sendika’dan yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’i Kıbrıs Türk Halkının elinde kalan son en stratejik kurum olarak görmektedir. Kıbrıs adasının stratejik konumuna şimdi Kıbrıs çevresindeki olası hidro karbon alanları da eklendi. Yani Kıbrıs’a sahip olma veya denetleme istemleri daha da artmıştır.

KIB-TEK önce bir çalışanın fahiş ek mesai ücretleri aldığı iddiaları ile gündeme getirildi. İyi de oldu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) yıllardır KIB-TEK’in özellikle bazı dönemlerde hiçbir vicdanın kaldıramayacağı kadar kötü yönetildiğini, maddi manevi zararlara uğratıldığını belgeleri ile ortaya koydu. KIB-TEK, Bakanlar Kurulu’nun atadığı Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun atadığı müdür, enerjiden sorumlu Bakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetilmektedir. Dolayısı ile sorunun kaynağı buradadır. Bu sorunları kökünden çözebilecek bir yönetsel yapının oluşturulması gerekir. Bu yapı ÖZERKLEŞMEDİR. Bu konuda EL-SEN’in hazırlayıp dönemin muhalefet partilerince KKTC Meclisi’ne sunulan Yasa Önerisi ivedilikle değerlendirilmeyi beklemektedir.

KIB-TEK’te çalışanlara dönük hiçbir şey gizli değildir. Çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Santrallarda çalışmayan veya nasıl çalışıldığını görmeyenler, kışın soğuğunda, yazın kavurucu sıcağında direk üzerinde çalışmanın ne olduğunu bilmeyenler ve ölümü göze alarak yapılan çalışmaları görmezden gelenlere karşı sessiz kalmadık ve kalmayacağız. Sendikamız, KIB-TEK’in daha verimli olmasını da dikkate alarak haklar elde etmektedir. Canı elinde görev yapan çalışanların spekülatif ve gerçeği yansıtmayan açıklamalarla halk nezdinde “itibarsızlaştırılmasına” müsaade etmeyeceğiz. KIB-TEK çalışanları aldıkları her kuruşu hak ederek alıyor. Sendikanın da görevi emeği ve emeğin çıkarlarını savunmaktır. EL-SEN, toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hakları korumak ve geliştirmekle mükelleftir.

Üyemiz olsun veya olmasın her kim ki mevzuata aykırı bir işlemin tarafı olmuş ise hakkında derhal gerekli hukuki işlemler yapılmalıdır. Hukuka aykırı olmamakla birlikte “etik” olmayan işlemler için konu ile ilgili olan yetkililer derhal gereğini yapmalıdır. Bakanlar Kurulu’nun Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun görevinin sadece fazla mesailerle ilgili değil, KIB-TEK’te kötü yönetim sergileyen tüm uygulamaları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etmekteyiz.

Siyasilerin kendileri ve atadıklarının sergiledikleri kötü yönetimin faturası ne sendikamıza, ne üyelerimize ne de halkımıza kesilemez. Buna karşı çıkmıştık. Yine karşı çıkacağız.

KKTC Meclisi’nde görev yapan milletvekillerimizden hangisi isterse elimizdeki bilgi, bilimsel verilerle, görüş ve önerilerimizi paylaşmaya hazırız. Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Sayın Erhan Arıklı’nın sendikamız ve çalışanları hedef alan ve yanlış ve eksik bilgiden kaynaklandığına inanmak istediğimiz konuşmasını izledik. Kendisine Toplu İş Sözleşmesi, Özerkleşmeye ilişkin Yasa Önerimizi, Ekim 2011 ve Kasım 2011 değerlendirme raporumuzu ve KIB-TEK’in Mali Yapısı’nın incelendiği Raporlarımızdan birer adet ilettik. Sayın Arıklı ve/veya başka bir siyasi EL-SEN’in çalışmalarından yararlanmak isterse kendilerine yardımcı olmaktan kaçınmayız. Yeter ki konular doğru zeminde ve doğru bilgilerle tartışılsın.

KTHY elden giderken yapılan tartışmalarda bilimsel gerçekliklerden uzak personel haklarının dile dolandığı ve “özelleştirin gitsin-bitsin” söylemlerini unutmadık. Halkımzın elinde tek bir havayolu vardı. Talan edildi gitti ve bitti. KIB-TEK’in de “gitsin-bitsin” politikalarına kurban edilmesine izin vermeyeceğiz.

UmutÖksüzoğlu

EL-SEN Başkanı