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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

EL-SEN, KIB-TEK’teki alacaklar ve borçları kamuoyuyla paylaşılacak

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EL-SEN, KIB-TEK’teki alacaklar ve borçları kamuoyuyla paylaşılacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yok edilmesine seyirci kalmayacaklarını” kaydetti.

Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) özerk bir yapıya kavuşturulması ve yaşanan sorunlara çözüm bulunmasına yönelik, siyasiler tarafından atılmak istenen adımlar varsa teknik ve moral destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek, “Ancak aklımızla dalga geçilerek halkımızın elinde kalan yegâne ciddi ve büyük bu kurumun yok edilmesine seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bu arada EL-SEN, yarın saat 11:00’de TÜRK-SEN Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.

Toplantıda, elektrik fiyatlarına yapılan zamlar, KIB-TEK’teki yönetim sorunları, alacaklar ve borçlar ile alınabilecek önlemler, belge ve rakamlarla kamuoyuyla paylaşılacak.

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