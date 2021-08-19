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EL-SEN: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda tarihin en şaibeli ve karanlık sürecinden geçmekteyiz

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"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda tarihin en şaibeli ve karanlık sürecinden geçmekteyiz."
EL-SEN: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda tarihin en şaibeli ve karanlık sürecinden geçmekteyiz

İşte açıklama;

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda tarihin en şaibeli ve karanlık sürecinden geçmekteyiz.

Neden mi bunu söylüyoruz?

8 aydır ihalesiz bir şekilde alınan akaryakıtların kurumu büyük zarara uğrattığı, halkımızın

ve çalışanlarımızın sağlığını hiçe saydığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Özellikle son olarak ülkenin en stratejik kurumu olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun resmen “dilenci”

konumuna sokulması ve geri kalmış ülkelerdeki gibi tankerlerle yakıt taşınması artık gelinen aşamanın son nokta olduğunu göstermektedir. Yine 2021 yılında, bu çağda yakıt eksikliği yüzünden halkın enejisinin kesilmesi ise bu hükümetin ne kadar beceriksiz

olduğunu ispatlamaktadır.

Asgari ücretin olduğu yerde saydığı, çalışanların alım gücünün dibe vurduğu, esnafın kepenk kapatmak noktasına geldiği ve ülkenin ekonomik olarak çöktüğü bu süreçte, akaryaıt ihalesinde ton başına verilen rakamın en az 15 dolar üzerinde alım yapılması en hafif deyimle halkın cebinden çalmaktır. Sadece 36 bin tonda bu yasadışı ve ihalesiz alımın kuruma zararı yaklaşık 600 bin dolar civarındadır. Merkezi hükümetin bu yasa tanımazlığı karşısında tüm halkımızı birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

Sendika olarak biz ne mi yapıyoruz ve yapacağız?

Bugün saat 14:30’da parçası olduğumuz Bu Memleket Bizim Platformu ile gerçekleştireceğimiz toplantı sonrası en radikal kararları alıp bu karanlığı aydınlığa taşımak için mücadeleyi yükseltiyoruz. Bu toplantı sonrası artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını sizlere garanti ediyoruz. Gücümüzün sizlerin desteği olduğu bilinciyle bu şaibeli düzeni ortadan kaldıracağımızı kamuoyunun önünde ilan ediyoruz.

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