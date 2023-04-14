EL-SEN Makineler yağ kaçırıyor.. Elektriksiz kalabiliriz!
Çağlayan Cesurer Teknecik'te basın toplantısı yaptı ve tamir edildiği söyleyen makinelerin yağ kaçırdığını ve her an her şeyin olabileceğini açıkladı.
EL-SEN Makineler yağ kaçırıyor.. Elektriksiz kalabiliriz!
Çağlayan Cesurer Teknecik'te basın toplantısı yaptı ve tamir edildiği söyleyen makinelerin yağ kaçırdığını ve her an her şeyin olabileceğini açıkladı.
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