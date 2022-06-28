EL-SEN :Maliye Bakanı Sunat Atun’un, bir bakan gibi değil de bir vatandaş gibi davranması kabul edilemezdir.

Defalarca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bağlı olduğu bakanlığın başına gelen Atun’un, kendinde hiçbir sorumluluk görmeden yaptığı açıklamalar yine kendisini halkın nazarında gülünç duruma düşürmektedir.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un, bir bakan gibi değil de bir vatandaş gibi davranması kabul edilemezdir.

Bilinçli bir şekilde KIB-TEK’in battığını ifade eden ve bu algıyı yaratmaya çalışan Atun, bu vesileyle KIB-TEK’i peşkeş çekmek hedefindedir. Resmen ülkenin değil de AKSA’nın sözcülüğünü üstlenen ve onun bakanı gibi davranan Atun’un bu operasyonuna geçit vermeyeceğiz.

KIB-TEK bu ülkenin en güçlü kurumudur. Kendi kendine yetebilen ve sürdürülebilir bir KIB-TEK için mücadele eden EL-SEN, bu tür oyunlara gelmeyecektir ve kurumunun peşkeş çekilmesine asla izin vermeyecektir. Sayın Atun’a ülkenin Maliye Bakanı olduğunu ve AKSA’nın sözcülüğünden vazgeçmesi gerektiğini hatırlatırız.