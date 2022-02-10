El-Sen: Maliye Bakanlığı Ödeme Yapmadığı Takdirde Elektriği Kesilecektir

Maliye Bakanı bugün yapmış olduğu açıklamada, Maliye’nin Kıb-Tek’ e olan borcunun tümünün Kurum’ a ödendiğini açıklamıştır.
Bu açıklama gerçekler ile bağdaşmıyor. Maliye Bakanı topluma doğruları söylemiyor.
Gerçek olan bugün itibarı ile Maliye Bakanlığı’nın Kurum’ a olan borcu 155 milyon TL’dir.
Yarın itibarıyla Maliye’nin borcundan dolayı elektriği kesilecektir.
Ödeme yapılmadığı taktirde Maliye Bakanlığı’na akım verilmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
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