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El-Sen: Maliye Bakanlığı Ödeme Yapmadığı Takdirde Elektriği Kesilecektir

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Maliye Bakanı bugün yapmış olduğu açıklamada, Maliye’nin Kıb-Tek’ e olan borcunun tümünün Kurum’ a ödendiğini açıklamıştır.
El-Sen: Maliye Bakanlığı Ödeme Yapmadığı Takdirde Elektriği Kesilecektir

Maliye Bakanı bugün yapmış olduğu açıklamada, Maliye’nin Kıb-Tek’ e olan borcunun tümünün Kurum’ a ödendiğini açıklamıştır.

Bu açıklama gerçekler ile bağdaşmıyor. Maliye Bakanı topluma doğruları söylemiyor.

Gerçek olan bugün itibarı ile Maliye Bakanlığı’nın Kurum’ a olan borcu 155 milyon TL’dir.

Yarın itibarıyla Maliye’nin borcundan dolayı elektriği kesilecektir.

Ödeme yapılmadığı taktirde Maliye Bakanlığı’na akım verilmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

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