El-Sen: "O işçinin kanı hükümetin ellerindedir"

İşte o açıklama;

“29 yaşındaki bir emekçi hiçbir güvenlik tedbiri olmadan 11 metre yüksekliğe çıkıyor ve dengesini kaybedip oradan aşağıya düşerek hayatını kaybediyor. Üstelik günlerden Pazar! Yani tatil yapması, gezmesi, evinde dinlenmesi, kısacası canının çektiği gibi bir şekilde yaşaması gerektiği günde iş cinayetine kurban gidiyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Yaşanan iş cinayetinin sorumlusu mevcut hükümettir. Hayatını kaybeden o işçinin kanı hükümetin ellerindedir.

Bu emekçiyi 29 yaşında tabuta koyan sizlersiniz hükümet edenler. Beyazıt Temiz’in cansız bedeni henüz olay yerinden kaldırılmadan inşaata devam edilmesi sizlerin basiretsizliğidir hükümet edenler. Ve özel sektörde sendikalaşmanın önünü sermayeden korkup engelleyerek bu cinayetlerin artmasının sorumlusu sizlersiniz hükümet edenler. O nedenle bu cinayetlerin bedelini ödeyecek olanlar da sizlersiniz hükümet edenler. Çıkın ve onurlu bir şekilde gereğini yapınız”