EL-SEN 'Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.
EL-SEN'den yapılan açıklamaya göre sendika yönetim kurulunun dün oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda 13 Ocak 2024 günü olağanüstü genel kurula gidecek.
Aynı gün tüzük kurultayının da gerçekleştirileceği ifade edilen Olağanüstü Genel Kurul’da, El-Sen üyeleri yeni başkan ve genel sekreter seçiminin yanı sıra diğer tüm yetkili organlarını da belirleyecek.
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